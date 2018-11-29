МИД РФ: Провокация украинских моряков связана с низким рейтингом Порошенко

Москва, , 08:50 — REGNUM Провокация украинских военных, произошедшая 25 ноября в Керченском проливе, связана с политическим кризисом на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом пишут 29 ноября «Известия».

По словам российского дипломата, факт «молниеносного введения» военного положения в некоторых областях Украины говорит о том, что Киев специально готовился к этому.

Грушко подчеркнул, что произошедшее связано с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко, а также связано с предстоящими в стране выборами и с событиями на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в организации инцидента в Керченском проливе, весьма вероятно, принимали участие страны Запада.

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