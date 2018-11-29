Европейский суд отклонил обращение Марин Ле Пен — СМИ

Париж, , 08:46 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обратилась в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой отменить решение Европарламента о взыскании суммы в размере 41 тыс. евро, сообщает Euronews.

Суд Европейского союза, выслушав главу партии крайне правой фракции, отклонил обращение Марин Ле Пен «из-за отсутствия доказательств» и «правовой базы».

Напомним, Марин Ле Пен предъявлено обвинение за растрату государственных средств. Предполагается, что она использовала средства Европейского парламента для оплаты фиктивных рабочих мест в период с 2009 по 2017 год.