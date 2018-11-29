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Европейский суд отклонил обращение Марин Ле Пен — СМИ

Политика

Марин Ле Пен просила отменить решение Европарламента о взыскании 41 тыс. евро

Париж, 29 ноября 2018, 08:46 — REGNUM  Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обратилась в Европейский суд общей юрисдикции с просьбой отменить решение Европарламента о взыскании суммы в размере 41 тыс. евро, сообщает Euronews.

Суд Европейского союза, выслушав главу партии крайне правой фракции, отклонил обращение Марин Ле Пен «из-за отсутствия доказательств» и «правовой базы».

Напомним, Марин Ле Пен предъявлено обвинение за растрату государственных средств. Предполагается, что она использовала средства Европейского парламента для оплаты фиктивных рабочих мест в период с 2009 по 2017 год.

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Политическая жизнь Франции
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