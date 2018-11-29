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Дональд Трамп об инциденте в Азовском море: «давайте вовлечем Меркель»

Политика

Такое заявление сделал президент США в интервью американским СМИ

Вашингтон, 29 ноября 2018, 08:43 — REGNUM  Конфликт в Азовском море между Россией и Украиной должна решать канцлер Германии Ангела Меркель. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью изданию New York Post, опубликованном 28 ноября.

«Ангелу, давайте вовлечем Ангелу!» — сказал Трамп буквально.

Также он высказался за привлечение к решению правительства Франции. Однако что именно должны делать Берлин и Париж, американский президент не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании комитета Евросоюза (ЕС) по политике и безопасности в Брюсселе Германия и Франция высказались против введения новых санкций против России. Они считают, что вопрос можно решить дипломатическим путем и привлечением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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