Южная Корея и КНДР завершают демонтаж 20 блокпостов на границе

Сеул, , 08:42 — REGNUM Снос 20 укрепленных постов охраны на границе Южной Кореи и КНДР будет завершен 30 ноября. Об этом сообщила официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны Чхве Хён Су, передает 29 ноября агентство «Рёнхап».

Каждая из сторон демонтирует по десять блокпостов. Работы будут полностью завершены к 30 ноября, отметила она.

Сеул и Пхеньян договорились снести 20 блокпостов в районе пункта Пханмунджом с целью снижения напряженности и во избежание случайных столкновений. По одному посту оставят в туристических целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южная Корея и КНДР приступили к соединию дороги длиной 3 км в демилитаризованной зоне, которая разделяет две страны. Этим путем будут перевозить персонал и оборудование, а также использовать его для проекта по извлечению тел погибших в Корейской войне 1950 — 1953 годов.

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