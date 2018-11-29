Депутаты Сахалина потребовали не обсуждать передачу Южных Курил Японии

Южно-Сахалинск, , 08:35 — REGNUM Сахалинская областная дума направила в МИД России обращение с просьбой исключить вопрос принадлежности Курильских островов из переговорного процесса по заключению мирного договора между РФ и Японией, 29 ноября передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты попросили главу МИД РФ Сергея Лаврова разъяснить позицию ведомства и российского руководства по курильскому вопросу.

«Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ и её субъекта — Сахалинской области, и имеют стратегическое, оборонное, экономическое значение», — говорится в обращении.

Также парламентарии подчеркнули свои опасения в связи с тем, президент РФ Владимир Путин 14 ноября на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ договорился активизировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года.

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По заявлению законодателей, у жителей Сахалинской области возникли опасения, что Россия может потерять остров Шикотан и острова Малой Курильской гряды (Хабомаи).

«Настаиваем на сохранении территориальной целостности и существующих границ РФ и призываем вас принять все возможные меры по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов», — гласит текст обращения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что жители Сахалинской области вышел на пикеты, протестуя против передачи Курильских островов Японии. По всему Южно-Сахалинску стояли группы людей с плакатами, требующими остановить любые переговоры об отторжении российских территорий в пользу иностранного государства.

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