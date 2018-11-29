СНБ США высказался по вопросу размещения ядерных ракет в Европе

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM В планы Соединенных Штатов не входит развертывание наземных ядерных ракетных вооружений в странах ЕС. Об этом в своем Twitter 29 ноября написал официальный представитель совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркис.

«У США нет планов по размещению наземных ядерных ракет в Европе», — говорится в сообщении.

Также Маркис подчеркнул, что заявления Москвы о подобных планах Вашингтона ни что иное, как «российская дезинформация».

Читайте также: Кедми: США пытаются нейтрализовать способность России к ядерному ответу

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит без ответа решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Читайте также: Россия обязательно ответит на выход США из ДРСМД — Путин