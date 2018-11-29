Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон проведет встречу с избранным президентом Бразилии Джаиром Болсонаро, сообщает 29 ноября Reuters.

Стороны обсудят вопросы безопасности, а также прочие проблемы, представляющие взаимный интерес. Как отмечают эксперты, два государственных лидера имеют схожие взгляды на многие вопросы.

Напомним, Болсонаро является сторонником политики Дональда Траммпа в стремлении противопоставить национальный суверенитет глобализму. Его избрание на высшую должность в Бразилии говорит о том, что консервативный тренд по-прежнему не исчерпан.

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