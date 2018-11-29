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Депутат Вигнал выступает за «перерыв» в повышении налогов на топливо

Политика

Депутат правящей партии Патрик Вигнал предложил подождать с увеличением налогов на топливо во Франции

Париж, 29 ноября 2018, 08:17 — REGNUM  Депутат от партии «Вперед, Республика!» Патрик Вигнал заявил о необходимости «сделать паузу» в увеличении налогов на топливо, запланированного на 1 января 2019 года, в качестве основного требования движения «желтых жилетов» и противников правительства, сообщает Le Figaro.

«Мы должны сделать паузу в увеличении налогов на топливо в январе, топливо и газ», — заявил Патрик Вигнал в эфире BFMTV, добавив, что есть молчаливое большинство, которое начинает понимать это.

В тоже время глава государства Эммануэль Макрон продолжил свой политический курс, объявив только, что «налогообложение топлива будет зависеть от колебания цен».

В свою очередь депутат Жерар Ларчер от партии «Республиканцы» заявил, что у исполнительной власти есть «только одно решение — принять мораторий на налоги в области энергетике».

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная акция протеста автомобилистов движения «желтые жилеты», выступающих против повышения цен на топливо, прошла по всей Франции.

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Политическая жизнь Франции
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