Звезда боевиков Чак Норрис встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном

Будапешт, , 08:11 — REGNUM Американский актер Чак Норрис вместе со своей супругой Джиной Келли посетил столицу Венгрии Будапешт, где встретился с главой правительством Венгрии Виктором Орбаном. Видеоролик о встрече размещен на официальной странице Орбана в Facebook 28 ноября.

Орбан и Норрис приветствуют друг друга теплым объятиям и беседуют на английском языке. «Я уже много читал о вас. Такое чувство, будто мы уже встречались», — говорит Норрис.

«90% комментариев обо мне — негативные. Либералы меня ненавидят», — отмечает Орбан.

«Значит, вы такой же как [президент США Дональд] Трамп?», — спрашивает Норрс. «Более чем», — звучит ответ. Оба смеются.

Затем премьер-министр Венгрии садится за руль и везет гостей в центр подготовки элитных антитеррористических отрядов, где бойцы демонстрируют свои навыки.

«Друзья навсегда!», — говорит супруга Чака Норисса, прощаясь с Орбаном.

78-летний актер Чак Норрис придерживается консервативных политических взглядов. На президентских выборах 2016 года в США он поддерживал Дональда Трампа.