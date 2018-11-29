СМИ узнали о разработке космической стратегии России до 2030 года

Москва, , 08:09 — REGNUM Обновленный проект «Основ госполитики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу» разработал «Роскосмос» по поручению президента страны Владимира Путина, которое он дал в июле 2018 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госкорпорации и аппарате правительства РФ.

По их словам, среди приоритетов в космической политике РФ, в разработке которых участвовали пять министерств и ведомств (Минобороны, Минкомсвязи, Росгидромету, Минэкономики и Российской академии наук (РАН)), заявлены развитие сотрудничества с Индией и Китаем, повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация влияния антироссийских санкций, важное место также уделено программе исследования Луны.

Один из отраслевых собеседников издания отметил, что на данный момент проект уже согласован со всеми департаментами и руководством «Роскосмоса».

Ожидается, что в ближайшее время документ, обновлявшийся последний раз пять лет назад, будет рассмотрен в правительстве страны.

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