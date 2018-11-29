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Япония перенесет базу палубной авиации поближе к Токио

Политика

Правительство страны уже начало переговоры о приобретении необитаемого острова у частного владельца

Япония перенесет базу палубной авиации поближе к Токио
Toshi Aoki — JP Spotters
Японский вертолёт

Токио, 29 ноября 2018, 08:05 — REGNUM  Власти Японии намерены перенести базу вылета экипажей палубной авиации страны на необитаемый остров. Полеты будут проводиться с аэродрома на необитаемом островке под названием Магэ в префектуре Кагошима, пишет 29 ноября Mainichi Shimbun.

Отмечается, что правительство страны уже начало переговоры о приобретении этого острова у частного владельца. Закрытие сделки может состояться до завершения текущего года, ориентировочная цена покупки — от 11 до 14 млрд иен (от $96 до $123 млн).

Указанное решение было принято в связи с тем, что на сегодняшний день тренировочная база палубной авиации расположена слишком далеко от столицы страны — на острове Иводзима в 1200 км от Токио.

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Правительство Японии
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