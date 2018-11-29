Москва, , 07:53 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, президент России Владимир Путин выступит на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ). Съезд пройдёт в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве, сообщается на сайте Кремля.

На съезде ОНФ планируется обсудить инструменты народного контроля за реализацией национальных проектов. Все 12 нацпроектов были определены майским указом президента РФ 7 мая 2018 года.

Позже глава российского государства встретится с новым составом Центрального штаба ОНФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент РФ проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Главная тема заседания — меры по обеспечению энергетической безопасности страны.

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