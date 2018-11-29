США продали Саудовской Аравии комплексы THAAD на $15 млрд

Вашингтон, 29 ноября 2018, 07:45 — REGNUM Соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD подписан между представителями Саудовской Аравии и США. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепа США.
По словам источника, сумма сделки, которая была заключена 26 ноября, составляет $15 млрд.
«Должностные лица Саудовской Аравии и США подписали … межправительственное соглашение (по покупке систем ПРО)», — отметил источник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пояснил, что за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, с высокой вероятностью совершенное по указанию властей Саудовской Аравии, нельзя вводить санкции против Эр-Рияда.
По словам главы Белого дома, ограничительные меры могут негативно повлиять на «многомиллиардные сделки».
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