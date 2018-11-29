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Марин Ле Пен: Роспуск Ассамблеи — единственное решение кризиса

Политика

По мнению главы французской партии Марин Ле Пен, роспуск Ассамблеи — это единственное решение ситуации, связанной с акциями протеста

Париж, 29 ноября 2018, 07:43 — REGNUM  Марин Ле Пен, глава французской партии «Национальное объединение», заявила, что роспуск национальной Ассамблеи является «единственным решением по выходу из кризиса, связанного с движением «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

«Я не прошу распустить национальную Ассамблею, я просто думаю, что это единственное решение», — пояснила Марин Ле Пен в эфире CNEWS.

«Четыре или пять дней назад я думала, что правительство может урегулировать ситуацию. Сегодня, я не вижу другого решения, кроме парламентских выборов», — отметила глава французской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста движения «желтые жилеты», выступающего против повышения цен на топливо, продолжится 1 декабря 2018 года.

Подробности: Движение «желтые жилеты» снова соберется в Париже 1 декабря

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Политическая жизнь Франции
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