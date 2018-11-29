Марин Ле Пен: Роспуск Ассамблеи — единственное решение кризиса

Париж, , 07:43 — REGNUM Марин Ле Пен, глава французской партии «Национальное объединение», заявила, что роспуск национальной Ассамблеи является «единственным решением по выходу из кризиса, связанного с движением «желтые жилеты», сообщает Le Figaro.

«Я не прошу распустить национальную Ассамблею, я просто думаю, что это единственное решение», — пояснила Марин Ле Пен в эфире CNEWS.

«Четыре или пять дней назад я думала, что правительство может урегулировать ситуацию. Сегодня, я не вижу другого решения, кроме парламентских выборов», — отметила глава французской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста движения «желтые жилеты», выступающего против повышения цен на топливо, продолжится 1 декабря 2018 года.

Подробности: Движение «желтые жилеты» снова соберется в Париже 1 декабря