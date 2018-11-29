СМИ рассказали о возможной сделке арестованной в США Бутиной со следствием

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Содержащаяся под стражей в Соединенных Штатах гражданка России Мария Бутина может достигнуть со стороной обвинения соглашения о досудебном урегулировании дела, сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее ходатайство, поданное в суд Вашингтона.

Отмечается, что стороны близки к «окончательному соглашению», детали будут обговорены в ближайшее время. Однако о чем конкретно идет речь, не уточняется.

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Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года. Гражданку России обвиняют в деятельности в качестве незарегистрированного агента, а также в попытке проникновения в компании, которые имеют влияние на американскую политику.

По совокупности обвинений ей грозит до 15 лет тюрьмы. При этом никаких внятных доказательств против Бутиной нет.

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