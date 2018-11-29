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Владимир Путин посетит Аргентину с двухдневным визитом

Политика

Президент примет участие во встрече глав государств G20

Москва, 29 ноября 2018, 07:30 — REGNUM  Президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом Аргентину. Во время визита главы российского государства, который состоится 30 ноября — 1 декабря, запланированы встречи с лидерами ряда стран, сообщается на сайте Кремля.

30 ноября Путин примет участие во встрече глав государств и правительств «Группы двадцати» (G20). Главные темы встречи — глобальная экономика, рынки труда, международная финансовая и налоговая системы, устойчивое развитие, климат, инфраструктура.

1 декабря Владимир Путин проведет встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри. Глава двух стран обсудят дальнейшее развитие российско-аргентинского стратегического партнёрства. Планируется подписание ряда документов.

Подробнее: Москва продолжает подготовку к встрече Путина с Трампом на G20

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» будет проходить с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В ноябре президент США Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться на полях саммита с российским лидером Владимиром Путиным.

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Внешняя политика России
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