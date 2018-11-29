Путин о росте пенсий в России: «Это вопрос решенный»

Москва, , 07:28 — REGNUM В Российской Федерации будет увеличиваться размер пенсионных выплат, и этот вопрос корректировке уже не подлежит. Об этом 28 ноября заявил президент страны Владимир Путин на X ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовёт!»

«Пенсии (в РФ) будут расти, — сказал глава государства. — Это вопрос решенный».

По его словам, жители страны должны почувствовать выгоду от своих вложений в пенсионные фонды, а сами фонды должны быть надежными и эффективными.

Путин также добавил, что инфляционные процессы не должны влиять на пенсионные накопления, а финансовые средства не должны исчезать.

По его словам, руководство страны должно сделать все, чтобы обеспечить защиту интересов граждан РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября 2018 г. президент России Владимир Путин на расширенном заседании Государственного совета в Ялте заявил, что зарплаты и пенсии в России должны быть не усреднёнными показателями, а реальными деньгами.

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