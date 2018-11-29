Трамп хочет разобраться, что произошло в Керченском проливе

Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Для принятия окончательного решения о встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе глава Белого дома Дональд Трамп намерен ознакомиться с докладом об инциденте в Керченском проливе. Об этом пишет The New York Post.

В интервью газете Трамп признался, что ему «не по душе» произошедшее и подчеркнул, что ждет экспертного доклада об инциденте с участием трех украинских кораблей. Также американский лидер заявил, что к обсуждению случившегося необходимо привлечь канцлера Германии Ангелу Меркель.

По мнению Трампа, следует разобраться, предупреждала ли Украина российскую сторону о проходе своих кораблей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 1 декабря на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине.

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