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Трамп хочет разобраться, что произошло в Керченском проливе

Политика

Следует выяснить, предупреждала ли Украина российскую сторону о проходе своих кораблей, считает американский лидер

Вашингтон, 29 ноября 2018, 07:20 — REGNUM  Для принятия окончательного решения о встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе глава Белого дома Дональд Трамп намерен ознакомиться с докладом об инциденте в Керченском проливе. Об этом пишет The New York Post.

В интервью газете Трамп признался, что ему «не по душе» произошедшее и подчеркнул, что ждет экспертного доклада об инциденте с участием трех украинских кораблей. Также американский лидер заявил, что к обсуждению случившегося необходимо привлечь канцлера Германии Ангелу Меркель.

По мнению Трампа, следует разобраться, предупреждала ли Украина российскую сторону о проходе своих кораблей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 1 декабря на полях саммита «большой двадцатки» в Аргентине.

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