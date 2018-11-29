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Президент Эквадора передал своего вице-президента в руки правосудия

Политика

Ранее на вице-президента Викунью поступил донос о вымогательстве

Кито, 29 ноября 2018, 07:26 — REGNUM  Президент Эквадора Ленин Морено пообещал обеспечить справедливый и прозрачный суд над вице-президентом Марией Алехандрой Викуньей, обвиненной в вымогательстве. Об этом сообщает Prensa Latina.

«Против вице-президента Марии Алехандры Викуньи было подано заявление. Я не могу и не должен выступать в качестве судьи, — сказал он в выступлении на местном телевидении 28 ноября. — (…) Пусть соответствующие инстанции выполняют свою работу. Настало время научиться быть объективными. Это прозрачность. Это демократия».

Сам Ленин Морено заверил, что отстранится от суда и правительство не будет вмешиваться в дело. Генеральная прокуратура Эквадора заявила о начале предварительного расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший помощник Викуньи обвинил ее в вымогательстве. В 2011—2012 годах подчиненный должен был ежемесячно переводить на ее счет $300, затем $1,4 тыс. Сама Мария Алехандра Викунья назвала это обвинение клеветой.

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