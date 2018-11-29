Антиглобалисты Аргентины начали серию акций против саммита G-20

Буэнос-Айрес, , 07:18 — REGNUM Общественные активисты Аргентины начали серию мероприятий в преддверии саммита большой двадцатки в Буэнос-Айресе, сообщает 29 ноября Al Jazeera.

«Мы отвергаем политику крупных транснациональных корпораций и империалистических стран», — подчеркивают организаторы акций, который начались за два дня до саммита.

Напомним, 30 ноября в Аргентине стартует саммит двадцати самых развитых стран мира. Антиглобалисты скептически относятся к данному мероприятию, утверждая, что его целью является решение проблем крупного бизнеса, а не народов.

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