Foreign Policy: Как США могут отвоевать свои позиции в Латинской Америке?

Александр Белов, , 07:53 — REGNUM

За последние несколько лет Китай превратился в крупнейшего кредитора стран Латинской Америки, главным образом за счет финансирования масштабных инфраструктурных проектов. При этом Пекину удалось сблизиться с рядом региональных столиц. Президент Аргентины Маурисио Макри пытается «расширить» связи с Китаем. В Колумбии президент Иван Дуке Маркес принял китайского министра транспорта Ли Сяопэна в качестве почетного гостя на церемонии инаугурации, состоявшейся летом 2018 года. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассматривает возможности присоединения Мексики к китайской инициативе «Один пояс и один путь». По словам мексиканского президента, это откроет новую главу в отношениях двух стран, пишет Макс Натансон в статье для The Foreign Policy.

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Администрацию президента США Дональда Трампа беспокоит присутствие Китая на «заднем дворе» Соединенных Штатов. В феврале 2018 года бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал очень откровенное заявление: «Сегодня Китай закрепился в Латинской Америке. Он использует все свое политическое мастерство для того, чтобы вывести регион на свою орбиту. Вопрос, какой ценой?»

Правительства Латинской Америки долгое время жаловались на недостаточный уровень инфраструктурного развития своих стран. За последнее десятилетие Китай чаще других стран предлагал латиноамериканским странам проекты по развитию инфраструктуры. В период с 2005 года Китай предоставил Латинской Америке примерно $150 млрд. Около 90% данной суммы было направлено на развитие энергетического, инфраструктурного и горнодобывающего секторов стран Латинской Америки.

Масштабы китайских заимствований за последнее десятилетие просто поражают. Венесуэла получила $62 млрд, Бразилия — $42 млрд, Аргентина — $18 млрд, а Эквадор — $17 млрд. Некоторым странам из-за высокого уровня задолженности перед Китаем приходится брать дополнительные займы, чтобы погасить долги. Например, подобная ситуация сложилась в Эквадоре. Администрации бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа пришлось занять еще $3,5 млрд в период между 2011 и 2015 годами, чтобы справится с бюджетными проблемами, возникшими в результате реализации проектов развития, финансируемых Китаем.

В экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, Всемирном банке и Межамериканском банке развития предположили, что США могли бы восстановить свое влияние в Латинской Америке, скопировав деятельность Китая по финансированию крупных инфраструктурных проектов. Это ошибочное предположение. Во-первых, западные инвесторы уже предпринимали попытки по финансированию мегапроектов, потом они очень часто переключались на проекты, финансируемые китайскими банками. Кроме того, несмотря на необходимость инфраструктурного развития латиноамериканских стран, последнее, в чем нуждается регион, — это крупные строительные мегапроекты, которые больше отвечают интересам иностранных государств, нежели интересам местных жителей.

Хорошим примером являются инвестиции в развитие гидроэнергетики. Китайские фирмы создали множество плотин в латиноамериканских странах, включая Аргентину, Белиз, Боливию, Бразилию, Колумбию, Коста-Рику, Эквадор, Гондурас, Перу и Венесуэлу. Строительство плотин привело к массовому выселению сотен тысяч людей и нанесли огромный экологический ущерб. Только в бассейне реки Амазонки планируется создание в общей сложности более 400 дамб. Команда международных исследователей указывает на то, что «негативные экологические последствия, вызванные строительством дамб», могут приобрести разрушительный и необратимый характер.

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Стоит отметить, что развитие инфраструктуры латиноамериканских стран часто осуществлялось безответственно, что в свою очередь приводило к серьезным социальным, политическим, экономическим и экологическим последствиям. Еще одним следствием китайской политики в регионе стало то, что США потеряли значительную часть своего влияния в Латинской Америке. Например, в 2017 году Венесуэла впервые опубликовала свои цены на нефть в юанях. Этот шаг приветствовали ряд иностранных государств, включая Россию. Эти страны приветствовали отказ от долларового доминирования. Кроме того, в течение последних двух лет три латиноамериканские страны, такие как Сальвадор, Панама и Доминиканская Республика, разорвали дипломатические связи с Тайванем, давним союзником США.

США могли бы одновременно решить обе вышеперечисленные региональные проблемы. Во-первых, Вашингтон мог бы увеличить инвестиции для поддержания социальной и экологической стороны инфраструктурных проектов. Это позволило бы латиноамериканским странам модернизировать свою инфраструктуру и энергетические системы на должном уровне и получить необходимые социальные и экологические гарантии. С другой стороны, если бы агентство США по международному развитию (USAID), а также такие организации, как Всемирный банк и Межамериканский банк развития, смогли бы убедить латиноамериканские страны в том, что они действительно способствуют их развитию и ставят долгосрочные интересы региона выше (или, по крайней мере, наравне с) коммерческими интересами США, Вашингтон смог бы возродить свою репутацию надежного партнера.

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