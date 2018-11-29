Bloomberg: Трамп нашел новые аргументы для защиты Саудовской Аравии

Александр Белов, , 08:30 — REGNUM

В День благодарения президент США Дональд Трамп провел видео-пресс-конференцию из Флориды. Неудивительно, что его попросили объяснить, почему он продолжает поддерживать наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, несмотря на то, что руководство ЦРУ считает, что он лично отдал приказ об убийстве обозревателя издания The Washington Post Джамаля Хашогги, пишет Зев Чафетс в статье для издания Bloomberg.

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Трамп вновь воспользовался основными постулатами стратегии «Америка прежде всего» для оправдания своей поддержки наследного принца. Он заявил, что Саудовская Аравия тратит миллиарды долларов на покупку американской военной техники, это позволяет сохранить «тысячи рабочих мест». Во-вторых, по просьбе президента США Эр-Рияд продолжает удерживать рост цен на нефть, тем самым предотвращая экономическую катастрофу. Трамп также отметил, что Саудовская Аравия является важным партнером и союзником США в рамках сдерживания иранской агрессии в регионе. После это глава Белого дома озвучил неожиданный довод в пользу поддержки наследного принца. «Если вы посмотрите на Израиль, у него будут серьезные неприятности без Саудовской Аравии», — заявил Трамп.

В самом Израиле к этому заявлению отнеслись довольно скептически. Израиль не считает, что с точки зрения национальной безопасности Саудовская Аравия является важным партнером. Эр-Рияд не играет существенной роли в противостоянии Израиля с ключевыми противниками, включая ХАМАС в секторе Газа и ливанскую «Хезболлу». Израильское военное руководство даже не рассматривает вероятность получения помощи со стороны Саудовской Аравии в случае столкновения с Ираном.

С другой стороны, обе страны придерживаются одних и тех же целей в отношении Ирана: разгром или, по крайней мере, сдерживание региональной экспансии Тегерана. Израиль ценит свои неофициальные отношения с Саудовской Аравией. В ноябре 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Оман, а два израильских министра — Абу-Даби и Дубай. Следующий визит Нетаньяху может состояться в Бахрейн. Эти поездки просто не состоялись бы, если бы их не благословила Саудовская Аравия.

Нетаньяху считает, что сохранение стабильного руководства в Саудовской Аравии играет на руку Израилю. По этой причине, назвав убийство Хашогги «ужасным», Нетаньяху все же посоветовал Трампу поддержать наследного принца. По мнению израильского премьер-министра, США не должны стремиться к политическому перевороту и смене руководства в Эр-Рияде. Экс-президент США Дуайт Эйзенхауэр уже попробовал подобный сценарий в Иране в 1953 году. США до сих пор продолжают расплачиваться за последствия.

Нет никаких признаков того, что наследного принца могут свергнуть. Бывший глава саудовской разведки Турки ибн Фейсал ас-Сауд заявил, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц пользуются «чрезвычайной поддержкой» у себя дома. На устойчивость позиций наследного принца также указывают его недавние поездки в ОАЭ, Бахрейн, Египет и Тунис.

Наследный принц прибыл в Буэнос-Айрес, чтобы принять участие в саммите G-20. Президент Турции Реджеп Эрдоган, главный обвинитель наследного принца в убийстве Хашогги, также примет участие в саммите G-20. Вполне вероятно, что Эрдоган не упустит возможность в очередной раз напомнить международному сообществу об убийстве саудовского журналиста.

Представители Human Rights Watch обратились к прокурорам Аргентины, чтобы те провели расследование в отношении возможной причастности наследного принца к военным преступлениям в Йемене, а также к убийству Хашогги.

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Вероятно, что на саммите G-20 Трампу в очередной раз придется защищать наследного принца. Он снова задействует свои прежние аргументы, однако противники Трампа не считают, что данные аргументы являются убедительными. Даже республиканцы, такие как Линдси Грэм, не поддерживают кампанию Трампа по защите наследного принца и настаивают на том, чтобы Конгресс призвал Мохаммеда бин Салмана к ответу.

«Израиль» — это волшебное слово, которое оказывает магическое действие на республиканцев. Вполне возможно, что именно по этой причине в День благодарения Трамп пустил в ход новый аргумент, связанный с Израилем. Это также объясняет, почему на этой неделе Трамп заявил, что необходимость обеспечения безопасности Израиля является важной причиной для сохранения американских войск на Ближнем Востоке. Трампу не стоит беспокоиться о том, что Израиль начнет немедленно опровергать его заявления. Нетаньяху нет смысла противоречить Трампу, приводить в ярость наследного принца или ввязываться в ситуацию, связанную с убийством Хашогги. Однако израильский лидер отлично знает, что его страна не столкнется с «большими проблемами», если Трамп все же откажется от поддержки наследного принца.