Четверг, 29 Ноября 2018 года
07:35:03 МСК

Названы задачи бывшего мэра Челябинска в областном правительстве

Политика

Евгений Тефтелев будет курировать три учреждения

Челябинск, 29 ноября 2018, 06:54 — REGNUM  Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев на посту вице-губернатора будет курировать два министерства: природных ресурсов и имущества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Также под кураторством Тефтелева будет управление делами губернатора и правительства, уточнили в пресс-службе. К работе бывший мэр приступил 27 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главой Челябинска Евгений Тефтелев был с лета 2015 года. На этом посту он обрёл славу одного из худших руководителей города. 15 ноября губернатор Борис Дубровский объявил о замене градоначальника. Но чиновник не ушёл в небытие. Уже тогда стало известно о том, что он получит высокий пост в облправительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший мэр Челябинска официально стал вице-губернатором

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить