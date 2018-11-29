Названы задачи бывшего мэра Челябинска в областном правительстве

Челябинск, , 06:54 — REGNUM Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев на посту вице-губернатора будет курировать два министерства: природных ресурсов и имущества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Также под кураторством Тефтелева будет управление делами губернатора и правительства, уточнили в пресс-службе. К работе бывший мэр приступил 27 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главой Челябинска Евгений Тефтелев был с лета 2015 года. На этом посту он обрёл славу одного из худших руководителей города. 15 ноября губернатор Борис Дубровский объявил о замене градоначальника. Но чиновник не ушёл в небытие. Уже тогда стало известно о том, что он получит высокий пост в облправительстве.

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