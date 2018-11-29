В Оренбуржье лишь на 52% участках для многодетных есть инженерные сети

Оренбург, , 06:46 — REGNUM В Оренбургской области губернатор поставил перед своими подчинёнными задачу — добиться стопроцентной обеспеченности многодетных семей качественными земельными участками в каждом муниципальном образовании области. Требование озвучено на заседание правительства региона с участием глав городов и районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Для выполнения поставленной цели чиновникам надо сильно активизироваться, поскольку на данный момент на территории области только 52% земельных участков, предназначенных для многодетных семей полностью или частично обеспечены инженерной инфраструктурой.

По данным минстроя Оренбуржья, с 2012 по 2018 годы на развитие инфраструктуры на этой категории земли выделялось 619 млн рублей. Финансирование велось из разных бюджетов. Средства потрачены на на строительство 326 км инженерных сетей и разработку 35 проектов в 25 муниципальных образованиях. Кроме того, по программе газификации Оренбургской области за этот период построено около 65 км газопроводов в 14 муниципальных образованиях на сумму 98 млн рублей. В 2019 году планируется выделить 279 млн рублей на строительство 95 км сетей в девяти муниципальных образованиях и подготовить 12 инфраструктурных проектов в семи муниципальных образованиях.

В общей сложности (с учетом прогнозного финансирования на 2019 год) сумма денежных средств не развитие инфраструктуры не дотягивает до 1 млрд рублей, а по оценке специалистов того же минстроя, региону необходимо 5 млрд рублей для обеспечения инженерными коммуникациями земельных участков во всех муниципалитетах.

«На сегодняшний день подготовлена проектная документация на сети общей стоимостью 1 млрд рублей, или на 1,1 тыс. участков. При этом отмечу, что стоимость обеспечения инженерной инфраструктурой одного участка, в среднем, составляет около 1 млн рублей», — сообщил министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин.

Он также констатировал низкие темпы строительства жилья многодетными семьями. На сегодняшний день строительство жилых домов на полученных земельных участках осуществляют 766 многодетных семей, завершили строительство 222 семьи.

Добавим, на 1 января 2018 на территории Оренбургской области проживало 26 587 семей, воспитывающих трех и более детей. По прогнозам численность многодетных семей, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, в 2019 году составит 1170.