Американский адмирал озвучил планы США на Арктику

Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Соединенным Штатам необходимо военное присутствие в Арктике, как и России, заявил командующий 2-м флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис, сообщает RT.

По его словам, вооруженные силы Китая в обозримом будущем будут присутствовать в Арктике. В связи с этим США необходимо тоже обозначить свое военное присутствие в регионе, чтобы «понимать, что там происходит».

Ранее, в официальном отчете Счетной палаты Соединенных Штатов указывалось, что стране необходимо нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе. Это объяснялось ростом коммерческой и «иной морской деятельности» в Арктике других стран. Поэтому, по мнению Счетной палаты, США необходимо присутствие вооруженных сил, чтобы отстаивать свои интересы.