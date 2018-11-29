Четверг, 29 Ноября 2018 года
05:38:54 МСК

Американский адмирал озвучил планы США на Арктику

Политика

США непременно хотят присутствовать в Арктике

Вашингтон, 29 ноября 2018, 05:10 — REGNUM  Соединенным Штатам необходимо военное присутствие в Арктике, как и России, заявил командующий 2-м флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис, сообщает RT.

По его словам, вооруженные силы Китая в обозримом будущем будут присутствовать в Арктике. В связи с этим США необходимо тоже обозначить свое военное присутствие в регионе, чтобы «понимать, что там происходит».

Ранее, в официальном отчете Счетной палаты Соединенных Штатов указывалось, что стране необходимо нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе. Это объяснялось ростом коммерческой и «иной морской деятельности» в Арктике других стран. Поэтому, по мнению Счетной палаты, США необходимо присутствие вооруженных сил, чтобы отстаивать свои интересы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба за Арктику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить