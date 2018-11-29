Михеев: экономический блок России подобен секте, верующей в бюджеты

Москва, , 04:58 — REGNUM Либеральный экономический блок Росси, результаты «трудов» которого мы наблюдаем последние два десятилетия, превратился практически в секту, которая верует в то, что бухгалтер с бюджетами может управлять чем угодно, включая науку, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Это одна из проблем вот этого примитивного экономоцентричного подхода мышления, когда все сведено к бухгалтерии, когда все сведено к простейшим вещам: «дайте нам денег из бюджета, мы там все распределим, поставим на управление человека, который якобы хорошо управляется с деньгами»… Он может не соображать в науке, поверили, что якобы хороший бухгалтер может управлять чем угодно… Но это же бред, но это реально так происходит», — заявил Михеев.

По его словам, именно поэтому никто не хочет сравнить, чего добился Китай с 1991 года и чего добилась за этот же срок Россия. И либеральный экономический блок России во главе с «птенцами Гайдара» ничего анализировать не хотят, потому что прекрасно понимают, что в таком случае их придется убрать с их мест.

«Если вот честно изучить [китайский опыт], придется сказать, что этих людей нужно пинками вышвыривать, потому что они все делали неправильно. Это в лучшем случае — просто вредили… Это почти сектантство, это превратилось почти в сектантство, а то, что им выдают бюджеты большие, дает им ощущение, что они стали полубогами», — закончил мысль Михеев.