Порошенко обсудил военное положение с главой МВФ

Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Влияние введенного на ряде украинских территорий военного положения после провокации Украины в Керченском проливе на международную финансовую помощь Киеву обсудил президент этой страны с главой МВФ Кристин Лагард, сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.

«Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард влияние веденного в стране военного положения на совместную работу с фондом», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, украинский лидер рассказал главе МВФ о принятии и основных параметрах бюджета страны на будущий год.

Со своей стороны Лагард сказала, что по главным показателям украинский бюджет соответствует параметрам, согласованным с МВФ. Обсудили стороны и действия, на которые Киев должен пойти для рассмотрения фондом программы помощи stand-by для Украины.

Напомним, после украинской провокации в Керченском проливе постоянный представитель МВФ на Украине Йости Люнгман заявил, что российско-украинское обострение и военное положение не являются основанием для прекращения сотрудничества фонда с Киевом.

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