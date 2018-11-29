Министр финансов США не требовал денег от General Motors

Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Сообщение в Twitter на странице главы министерства финансов США Стивена Мнучина с призывом к компании General Motors (GM) вернуть $11,2 млрд государственных субсидий, было удалено. Об этом Мнучин сообщил на своей странице в Twitter.

«Ретвит, опубликованный прошлой ночью на этом аккаунте, был сделан не секретарем и не лицом, уполномоченным пользоваться этой учетной записью. Поэтому ретвит был удален», — заявил он.

По данным газеты The Wall Street Journal, представители минфина США не рассказали, кто ранее опубликовал этот твит. По словам секретаря, в настоящее время ведомство разыскивает человека, сделавшего эту запись.

Ранее, как отмечает WSJ, на аккаунте Мнучина был опубликован ретвит с учетной записи @The_Trump_Train со следующим текстом:

«Если GM не хочет обеспечивать рабочие места в США, они должны вернуть $11,2 млрд государственных дотаций, взятых из денег американских налогоплательщиков».