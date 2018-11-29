Четверг, 29 Ноября 2018 года
05:38:05 МСК

Министр финансов США не требовал денег от General Motors

Политика

Кто-то получил доступ к его аккаунту

Вашингтон, 29 ноября 2018, 05:11 — REGNUM  Сообщение в Twitter на странице главы министерства финансов США Стивена Мнучина с призывом к компании General Motors (GM) вернуть $11,2 млрд государственных субсидий, было удалено. Об этом Мнучин сообщил на своей странице в Twitter.

«Ретвит, опубликованный прошлой ночью на этом аккаунте, был сделан не секретарем и не лицом, уполномоченным пользоваться этой учетной записью. Поэтому ретвит был удален», — заявил он.

По данным газеты The Wall Street Journal, представители минфина США не рассказали, кто ранее опубликовал этот твит. По словам секретаря, в настоящее время ведомство разыскивает человека, сделавшего эту запись.

Ранее, как отмечает WSJ, на аккаунте Мнучина был опубликован ретвит с учетной записи @The_Trump_Train со следующим текстом:

«Если GM не хочет обеспечивать рабочие места в США, они должны вернуть $11,2 млрд государственных дотаций, взятых из денег американских налогоплательщиков».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить