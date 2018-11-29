В МИД РФ рассказали о роли Запада в провокации в Керченском проливе

Москва, , 04:35 — REGNUM Западное участие в провокации Украины в Керченском проливе весьма вероятно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Комментируя инцидент 25 ноября в Керченском проливе, которым украинская власть воспользовалась для объявления военного положения в ряде областей и призвала НАТО помочь против «российской агрессии», Захарова заявила:

«Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались как минимум, знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнеры».

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Напомним, ряд экспертов считает, что украинские власти не могли предпринять такой шаг как намеренная провокация с участием своих ВМС в российских территориальных вод без оглядки на Запад. При этом особенной поддержки из Вашингтона Киев не получил.

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