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Бывший глава госдепа Керри задумался об участии в выборах в 2020 году

Политика

Но еще не решился

Бывший глава госдепа Керри задумался об участии в выборах в 2020 году
Иллюстрация: U.S. Navy
Джон Керри

Бостон, США, 29 ноября 2018, 04:22 — REGNUM  Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри задумался об участии в президентских выборах в 2020 году в США, сообщает телекомпания CNN.

Соответствующее заявление Керри сделал на мероприятии в Гарвардском университете. При этом он подчеркнул, что собирается лишь обдумать свое участие, однако окончательного решения еще не принимал.

Напомним, в 2004 году Керри участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии США. Он набрал 48% голосов и уступил республиканцу Джорджу Бушу младшему, который избрался на второй президентский срок.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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