Эрдоган намерен встретиться с Трампом на полях G20

Анкара, , 03:26 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на саммите G20, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что турецкий лидер намерен обсудить с американским коллегой ситуацию в сирийском Манбидже. Также отмечается, что после саммита Эрдоган намерен посетить Парагвай и Венесуэлу.

Напомним, сирийский город Манбидж породил много споров между Анкарой и Вашингтоном, так как его от террористов освободили курдские отряды, которые Турция считает пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что дорожная карта по урегулированию ситуациию в Манбидже должна быть закончена с США до конца года. По его словам, курдские отряды должны быть выведены из города.

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