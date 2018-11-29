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Трамп угрожает демократам рассекречиванием документов ФБР

Политика

По его словам, эти документы крайне уничижительны для демократов

Трамп угрожает демократам рассекречиванием документов ФБР
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 29 ноября 2018, 02:41 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассекретить некие документы минюста и ФБР, которые могут нанести сильный ущерб репутации Демпартии США, в случае попыток демократов инициировать новые расследования в адрес главы государства. Об этом Трамп заявил в интервью газете The New York Post.

«Если они хотят начать расследования в адрес президента, если они хотят расследовать деятельность президента и администрации, я думаю, это будет для меня хорошо. Я никогда не атакую первым и в ответ я ударю по ним так, как никто никогда по ним не ударял», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что ранее хотел рассекретить документы ФБР и министерства юстиции США, а также документы по делу о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Однако он решил попридержать документы под грифом до лучших времен.

«Удар будет мощнее, если я это сделаю позже. Потому что если бы я это уже сделал, это были бы уже вчерашние новости… Некоторые документы, возможно, не стоит видеть публике, потому что они настолько ужасны. Может, людям и не стоит видеть то, что происходит со страной», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у президента США Дональда Трампа не имеется планов увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование по так называемому российскому вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. По ее словам, если бы Трамп хотел добиться отставки Мюллера, он бы сделал это гораздо раньше.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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