Теперь СНВ-3? Конгрессмены США предложили разрушить еще один договор с РФ

Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Прекратить выделение средств на продление российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) предложили американские конгрессмены, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы Тома Коттона.

Коттон и его соратник по Республиканской партии Лиз Чейни предложили пресечь финансирование договора американским бюджетом. Условием для возобновления финансирования в их формулировке является сокращение Москвой ядерного арсенала.

Напомним, СНВ-III подписан президентами России (Дмитрий Медведев) и США (Барак Обама) 8 апреля 2010 г., действует с 5 февраля 2011 г. Срок действия договора — десять лет, причем если стороны пожелают, он может быть продлен еще на пять лет.

По соглашению, Россия и США должны в течение указанного времени сократить ядерные боезаряды до 1 550 единиц, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

После заявления американского президента Дональда Трампа о выходе из российско-американского Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Москве отметили, что по инициативе Вашингтона разрушаются наработанные договоренности и осталось еще только разорвать договор CНВ-III, чтобы ядерный паритет был окончательно нарушен.

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