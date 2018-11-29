Власти Молдавии обвинили Россию в «агрессии» в Керченском проливе

Кишинёв, , 01:50 — REGNUM В администрации президента Молдавии Игоря Додона надеются, что «две дружественные Республике Молдова страны» — Украина и Россия — сумеют преодолеть через мирный и политический диалог «непонимание и конфликт», возникшие в последние дни в отношениях между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь Додона Максим Лебединский, представляя позицию главы государства (обычно Додон представляет свою позицию сам), передает ИА REGNUM.

«Любые действия, которые могут привести к ухудшению обстановки в регионе, очень опасны», — добавил Лебединский. Он также выразил обеспокоенность возможными трудностями для молдавских граждан и экспортеров из-за введенного военного положения на Украине. «Первые сигналы на этот счет уже появились», — добавил он.

В администрации Додона также заверили, что внимательно следят за ситуацией на границе Украины с Приднестровьем, дабы «исключить или предупредить любые провокации». В ведомстве надеются, что нынешний эпизод «не будет иметь тяжелых последствий для региональной безопасности и будет разрешен мирным политическим путем».

Другие высшие руководители Молдавии — премьер Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду — заняли более жесткую проукраинскую позицию. Филип заявил, что «это самое серьезное нарушение со стороны России, которое произошло после аннексии Крыма».

Канду «решительно осудил агрессию Росиии», призвав международное сообщество «применить все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить эскалации конфликта». «Мы солидарны с Украиной», — подчеркнул он.

В МИД Молдавии также заявили, что поддерживают «территориальную целостность» и осуждают «любые акты агрессии и провокации».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате провокации Украины в Керченском проливе российской стороной задержаны три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». 26 ноября Верховная рада Украины в ответ на действия России в Керченском проливе одобрила идею Петра Порошенко ввести военное положение, ограничив его действие регионами Украины, граничащими с Россией и Приднестровьем.

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