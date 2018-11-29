Украинский минкульт ведет опись мощей в Киево-Печерской лавре

Киев, , 01:45 — REGNUM Опись имущества и мощей начали проводить в Киево-Печерской лавре представители украинского минкульта, со ссылкой на служителей храма сообщает «Страна.ua».

Украинский минкульт проводит инвентаризацию церковных ценностей храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. В церквях Киевского патриархата подобных описей не ведут.

Это, как отмечает издание, происходит на фоне заседания синода Константинопольской церкви, собирающегося 29 ноября решить вопрос томоса об автокефалии Украины.

Напомним, 24 ноября украинский минюст отменил решение о передаче храмового комплекса Киево-Печерской лавры в пользование УПЦ МП. Таким образом обещания главы Украины Петра Порошенко о том, что насильственного захвата храмов не будет, оказывается под сомнением.

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