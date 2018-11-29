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ПАСЕ призвала антикоррупционные структуры на Украине к перемирию

Политика

Пока что структуры заняты конфликтами между собой, а не коррупцией

Киев, 29 ноября 2018, 00:06 — REGNUM  Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, антикоррупционные органы на Украине борются между собой, заявили в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщает 28 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, в ПАСЕ выразил обеспокоенность тем, что на Украине не работают должным образом главные антикоррупционные структуры. Так, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) занимаются конфликтами друг с другом, а не своими прямыми обязанностями, считают в ПАСЕ.

Ассамблея призвала немедленно прекратить вражду между структурами.

Напомним, проблему коррупции на Украине отмечают не только эксперты, но и все ее международные «партнеры».

Читайте ранее в этом сюжете: САП и НАБУ объявили подозрение беглому экс-главе украинской налоговой

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Конфликт между антикоррупционерами и прокуратурой на Украине
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