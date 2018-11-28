Генсек Фронта ПОЛИСАРИО отправится с визитом в Мексику

Тифарити, , 23:57 — REGNUM Президент Сахарской Арабской Демократической Республики, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали посетит Мексику с многодневным рабочим визитом, передаёт 28 ноября Sahara Press Service.

Как сообщается, 29 ноября в сенате Мексики состоится заседание, посвящённое отношениям между Мексикой и Западной Сахарой, в ходе которого Брахим Гали выступит перед законодателями и расскажет о последних событиях в контексте сахарского вопросе.

Во время визита генсек Фронта ПОЛИСАРИО примет участие ещё в ряде официальных мероприятий, а также будет присутствовать на церемонии инаугурации нового президента Мексики.

Брахима Гали будут сопровождать представители МИД Западной Сахары и сахарские дипломаты, работающие в Мехико.

Напомним, церемония инаугурации нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора должна состояться в субботу, 1 декабря.