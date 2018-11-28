Будет война — будет и зарплата! Порошенко пообещал военным светлое будущее

Киев, , 23:56 — REGNUM Минимальный размер заработной платы для военных повысят на Украине как только начнется «наземная агрессия России», заявил 28 ноября украинский президент Пётр Порошенко.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Если мы введем военный компонент военного положения в случае вторжения, повышение будет с этого же дня», — цитирует слова Порошенко телеканал «112 Украина».

При этом президент Украины предпочел не вспоминать, что за последние четыре года несколько десятков раз лично заявлял о том, что российские войска многотысячными группировками «оккупируют» украинские территории, а украинские военные «сдерживают их напор в Донбассе».

Как сообщало ИА REGNUM, сразу же после провокации ВМС Украины, совершенной 25 ноября в Черном море, Киев ввел военное положение в ряде областей страны.

Напомним, два бронекатера и буксир украинских ВМС грубо нарушили морскую границу России и были задержаны российскими пограничниками. Их экипажи в количестве 24 человек арестованы на два месяца в рамках уголовного дела по статье о незаконном пересечении государственной границы.

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