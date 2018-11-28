Четверг, 29 Ноября 2018 года
00:52:14 МСК

Арестовано руководство узбекского Агентства внешней трудовой миграции

Политика

Чистка

Арестовано руководство узбекского Агентства внешней трудовой миграции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Ташкент, 28 ноября 2018, 23:51 — REGNUM  Руководство агентства создало коррупционную схему, при которой у жителей Узбекистана, желающих поехать на работу в Южную Корею, вымогались денежные средства.

Руководящий состав Агентства по вопросам внешней трудовой миграции задержан по обвинению в коррупции, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

Обвинения предъявлены директору Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, заместителю директора агентства, начальнику отдела агентства и начальнику филиала агентства, в их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«С точки зрения тайны следствия оглашение иных сведений по делу является не целесообразным», — говорится в сообщении.

По данным некоторых источников, руководство агентства создало коррупционную схему, при которой у жителей Узбекистана, желающих поехать на работу в Южную Корею, вымогались денежные средства в размере от 5 тысяч долларов и выше.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить