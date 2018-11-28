ЦИК Грузии: Саломе Зурабишвили набрала 57,4%

Тбилиси, , 23:29 — REGNUM По первым данным ЦИК Грузии, независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набрала во втором туре выборов 57,4% голосов. Ее конкурент — кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе получил, соответственно, 42,6%.

На данный момент обработаны бюллетени с 33,14% избирательных участков. Григол Вашадзе опережает Саломе Зурабишвили лишь по некоторым избирательным округам. Кандидат от ЕНД набрал 54,54% голосов избирателей за рубежом, а также обошел провластного кандидата в Цаленджихе (57,78%), Кутаиси (51,86%), Рустави (52,08%), Гардабани (56,09%), Ахмете (50,87%), Телави (51,09%), Лагодехи (51,63%).

Первое сообщение ЦИК о результатах подсчета голосов собравшиеся в офисе «Грузинской мечты» активисты и лидеры отметили праздничным фейерверком и автомобильными сиренами.

Как известно, 28 ноября в Грузии проходил второй тур президентских выборов. По данным двух разных экзитполов, победу на этих выборах одерживает независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта».