Четверг, 29 Ноября 2018 года
00:52:18 МСК

ЦИК Грузии: Саломе Зурабишвили набрала 57,4%

Политика

Обработаны бюллетени с 33,14% избирательных участков

ЦИК Грузии: Саломе Зурабишвили набрала 57,4%
Melberg
Саломе Зурабишвили

Тбилиси, 28 ноября 2018, 23:29 — REGNUM  По первым данным ЦИК Грузии, независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набрала во втором туре выборов 57,4% голосов. Ее конкурент — кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе получил, соответственно, 42,6%.

На данный момент обработаны бюллетени с 33,14% избирательных участков. Григол Вашадзе опережает Саломе Зурабишвили лишь по некоторым избирательным округам. Кандидат от ЕНД набрал 54,54% голосов избирателей за рубежом, а также обошел провластного кандидата в Цаленджихе (57,78%), Кутаиси (51,86%), Рустави (52,08%), Гардабани (56,09%), Ахмете (50,87%), Телави (51,09%), Лагодехи (51,63%).

Первое сообщение ЦИК о результатах подсчета голосов собравшиеся в офисе «Грузинской мечты» активисты и лидеры отметили праздничным фейерверком и автомобильными сиренами.

Как известно, 28 ноября в Грузии проходил второй тур президентских выборов. По данным двух разных экзитполов, победу на этих выборах одерживает независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Грузии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить