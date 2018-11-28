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ПАСЕ будет следить за имплементацией военного положения на Украине

Политика

Положение было объявлено 28 ноября

ПАСЕ будет следить за имплементацией военного положения на Украине
Artis Rams
ПАСЕ

Киев, 28 ноября 2018, 23:58 — REGNUM  Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет отслеживать имплементацию военного положения на Украине, сообщает 28 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, соответствующее заявление было сделано в Страсбурге.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили морскую границу России и вошли в ее воды в Азовском море. Несмотря на предупреждения, украинские корабли продолжали движение. В результате российские пограничники вынуждены были применить оружие, задержать корабли-нарушители и отбуксировать их в Керчь.

После этого Киев заявил, что Россия «напала» на украинские корабли, и ввел военное положение в 10 областях Украины.

По мнению экспертов, киевская хунта при помощи провокации планировала сорвать проведение выборов на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС проверит, правильно ли Киев объявил военное положение

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Военное положение на Украине
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