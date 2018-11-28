ПАСЕ будет следить за имплементацией военного положения на Украине

Киев, , 23:58 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет отслеживать имплементацию военного положения на Украине, сообщает 28 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, соответствующее заявление было сделано в Страсбурге.

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили морскую границу России и вошли в ее воды в Азовском море. Несмотря на предупреждения, украинские корабли продолжали движение. В результате российские пограничники вынуждены были применить оружие, задержать корабли-нарушители и отбуксировать их в Керчь.

После этого Киев заявил, что Россия «напала» на украинские корабли, и ввел военное положение в 10 областях Украины.

По мнению экспертов, киевская хунта при помощи провокации планировала сорвать проведение выборов на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС проверит, правильно ли Киев объявил военное положение