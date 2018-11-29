Мэр Великого Новгорода: Ухожу без «парашюта»

Великий Новгород, , 10:52 — REGNUM Действующий мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, который оставит свой пост 3 декабря 2018 года, после вступления в должность избранного мэра Сергея Бусурина, заявил, что «не поимел «златых гор» с должности». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Бобрышев заявил в интервью городской газете «Новгород», которое опубликовано сегодня, 29 ноября.

«Я ведь лично «златых гор» с должности не поимел, ничего абсолютно. К слову, и сейчас ухожу без «парашюта», — отметил Бобрышев.

Говоря о своих разногласиях с прежним губернатором Новгородской области Сергеем Митиным, Бобрышев заявил, что в той ситуации никто не победил.

«И когда мне говорят: «Вот вы победили!»… да нет победы, ни у меня, ни у Митина. И ничего хорошего в том, что мы не смогли договориться, нет. Если бы не было этой «войны», за три года мы бы столько сделали дел, как мы смогли сделать за два года с Андреем Никитиным. Вот сколько в этом году дорог сделали. Еще пару лет так, и город как игрушка будет», — сообщил Юрий Бобрышев.

Читайте также: Врио губернатора и мэр Новгорода договорились работать «рука об руку»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бобрышев возглавлял город почти 11 лет: в декабре 2007 года он был назначен исполняющим обязанности градоначальника, затем дважды избирался мэром Великого Новгорода на прямых выборах — в 2008 и 2013 годах. Полномочия Юрия Бобрышева на посту мэра Великого Новгорода завершатся 3 декабря 2018 года, когда вступит в должность новый мэр города Сергей Бусурин.