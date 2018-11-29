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Для мэра Великого Новгорода готовят должность в областном правительстве

Политика

Юрий Бобрышев рассказал о своих карьерных планах после ухода с поста мэра города

Великий Новгород, 29 ноября 2018, 09:57 — REGNUM  Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил действующему мэру Великого Новгорода Юрию Бобрышеву поработать в правительстве региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Бобрышев заявил в интервью муниципальной газете «Новгород», которое опубликовано сегодня, 29 ноября.

«Скажу так: губернатор Андрей Сергеевич Никитин, действительно, предложил мне поработать в правительстве Новгородской области. Сегодня этот вопрос рассматривается», — сказал мэр.

По данным ИА REGNUM, градоначальник после своего ухода с должности будет курировать в правительстве региона работу с муниципалитетами.

Напомним, полномочия Юрия Бобрышева на посту мэра Великого Новгорода завершатся 3 декабря 2018 года, когда вступит в должность избранный мэр города Сергей Бусурин. Бобрышев возглавлял город почти 11 лет — с декабря 2007 года, когда он был назначен исполняющим обязанности градоначальника. В 2008 году он впервые был избран мэром Великого Новгорода на прямых выборах, в 2013 году был переизбран на второй срок полномочий. В конкурсном отборе на должность главы города Бобрышев участвовать не стал.

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