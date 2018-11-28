«Грузинская мечта» празднует победу

Тбилиси, , 22:59 — REGNUM Хотя первые результаты подсчета голосов ЦИК Грузии пока не объявил, сразу же после окончания процесса голосования у офиса правящей партии «Грузинская мечта» собрались партактив, активисты и сторонники, которые отпраздновали победу «своего кандидата». Основания для этого у «Грузинской мечты» были весомые: даже нанятая оппозиционным нынешней власти телевидением исследовательская организация подтвердила уверенную победу Саломе Зурабишвили.

«Так как экзитполы провела компания, нанятая нашими конкурентами, можем уже соответственно отреагировать. Поблагодарить наших избирателей и все наше общество», — заявил, обращаясь к населению Грузии, председатель «Грузинской мечты» олигарх Бидзина Иванишвили.

Всем процессам, которые протекали в стране как до первого тура, так и между первым и вторым турами, он дал «очень хорошую оценку» и подчеркнул, что избиратели, грузинский народ, осознали собственную силу и абсолютно правильно сделали свой выбор.

Вслед за Иванишвили в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» к населению Грузии обратился экс-президент Михаил Саакашвили, который назвал председателя правящей партии «врагом грузинского народа, грязным олигархом, преступником, который попрал закон, Конституцию и демократию и провел выборы, которые не имеют ничего общего с выражением свободной воли народа».

Он обратился к наблюдателям и активистам «Единого национального движения» и своим сторонникам в Грузии и призвал их сегодня до конца защищать голоса своих избирателей на всех избирательных участках, пока будет вестись подсчет голосов. А с завтрашнего дня объявил начало акции всеобщего неповиновения, целью которой обозначил проведение в стране внеочередных парламентских выборов.

«Наступает момент, когда общество должно взять в свои руки защиту закона, Конституции и собственной свободы. Я объявляю всеобщее неповиновение. Начнем открытые мирные акции протеста с требованием внеочередных парламентских выборов и объявлением этих выборов нелегитимными. Нам нужна новая власть, народ должен взять власть в свои руки, в противном случае спасти Грузию не удастся», — воззвал к народу Саакашвили и пообещал, что он обязательно вернется в Грузию, чего бы ему это ни стоило.

Экс-президент заверил слушателей, что не хочет никакого поста и не борется за какую-либо должность в Грузии, но желает спасения страны от правления преступного олигарха. По словам экс-президента, акции массового неповиновения приведут к концу режима Иванишвили в Грузии.

Как известно, 28 ноября в Грузии проходил второй тур президентских выборов. По данным двух разных экзитполов, победу на этих выборах одерживает независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая «Грузинская мечта».