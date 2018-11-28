Пашинян отказался «сразиться» на дебатах с экс-министром обороны

Ереван, , 22:52 — REGNUM Первый вице-председатель бывшей правящей Республиканской партии Армении, экс-министр обороны, Виген Саркисян вызвал и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на политические дебаты в формате «один на один».

«Учитывая, что уже третий день вы строите вашу агитацию на основе запугивания народа республиканцами, углубляя вашу порочную политику по разделению общества на черных и белых, а также то, что в ходе агитации вы позволяете себе самым некрасивым и недостойным образом опошлять избирательный процесс, то, соблюдая обязательство по участию в дебатах, организуемых на Общественном телевидении для всех первых лиц партийных списков, участвующих в избирательной кампании, тем не менее, считаю необходимым организацию отдельных двусторонних дебатов в формате РПА — «Мой шаг» на уровне первых номеров списка», — написал Саркисян, который возглавляет партийный список РПА, на своей странице в Facebook.

Он предложил провести дебаты на трех телеканалах — на Общественном телевидении и двух — по выбору каждой из сторон, с двумя ведущими, по одному из которых выберет каждый из участников дебатов. Кроме того, он предложил дискутировать вокруг 4−6 тем (половину выберет Саркисян, половину — Пашинян), с возможностью взаимно задавать вопросы.

На предложение Саркисяна отреагировал пресс-секретарь партии Пашиняна «Гражданский договор» Ваан Костанян. По его словам, и.о. премьера уже выражал готовность организовать дебаты с участием первых лиц всех партий и блоков. На уточняющий вопрос, согласится ли он на узкий формат — только с Саркисяном, Костанян спросил: «А чем Виген Саркисян лучше остальных?».

До начала предвыборной гонки и.о. премьер-министра, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян заявил о необходимости внедрения культуры дебатов в процессе избирательной кампании.

9 декабря в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие девять партий и два партийных блока. Никол Пашинян для участия в предвыборной гонке ушел в отпуск и лично возглавляет агитацию, которую блок «Мой шаг» проводит в областях Армении. Пашинян уже третий день, с начала агиткампании, резко критикует РПА, обвиняя её в коррупции, неумелой внешней политике.

Согласно результатам последних социологических опросов, блок «Мой шаг» наберёт около 68% голосов избирателей, а РПА не пройдёт в парламент.