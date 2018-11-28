В Сирии погибли четверо военнослужащих

Хаджин, Сирия, , 22:41 — REGNUM В сирийской провинции Латакия при отражении нападения боевиков погибли четверо военнослужащих правительственной армии, сообщил 28 ноября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По информации российского Центра, диверсионно-разведывательная группа террористов из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковала подразделение вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия. В ходе боя группа боевиков была уничтожена, сирийские военные потеряли четыре человека убитыми.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации продолжают обстреливать населенные пункты и позиции сирийской армии.

В частности, за истекшие сутки ими дважды был обстрелян город Алеппо и дважды был открыт огонь по населенному пункту Джубб-Эз-Зарур в провинции Латакия.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября спецпредставитель президента России по Сирии сообщил журналистам, что процесс демилитаризации зоны «Идлиб» потребует больше времени, чем предполагалось ранее.

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