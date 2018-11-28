Китай и Британия ищут пути дальнейшего сближения

Кембридж, Великобритания, , 22:37 — REGNUM Выступая на публичном мероприятии в университете Кембриджа, посол КНР в Великобритании Лю Сяомин отметил важное значение проекта «Пояса и пути», реализация которого за последние пять лет превратилась в важный фактор китайско-британского сотрудничества, сообщает 28 ноября Синьхуа.

Дипломат назвал Великобританию «примером» первоначальных результатов реализации этой инициативы и «первопроходцем» углубленного сотрудничества. По его мнению, обе страны твердо выступают за свободу мировой торговли, против протекционизма и односторонних подходов в международных делах.

Лю Сяомин выделил четыре основных аспекта практической реализации «Пояса и пути» и отнес к ним соответствие тенденциям времени, взаимная дополнение как средство совместного продвижения вперед, превращение успешных отношений в своеобразный «брэнд», поиск любых способов и вариантов инновационного развития.