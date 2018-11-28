Среда, 28 Ноября 2018 года
23:15:32 МСК

Китай и Британия ищут пути дальнейшего сближения

Политика

Посол КНР в Лондоне видит в Туманном Альбионе «первопроходца» двустороннего сотрудничества

Кембридж, Великобритания, 28 ноября 2018, 22:37 — REGNUM  Выступая на публичном мероприятии в университете Кембриджа, посол КНР в Великобритании Лю Сяомин отметил важное значение проекта «Пояса и пути», реализация которого за последние пять лет превратилась в важный фактор китайско-британского сотрудничества, сообщает 28 ноября Синьхуа.

Дипломат назвал Великобританию «примером» первоначальных результатов реализации этой инициативы и «первопроходцем» углубленного сотрудничества. По его мнению, обе страны твердо выступают за свободу мировой торговли, против протекционизма и односторонних подходов в международных делах.

Лю Сяомин выделил четыре основных аспекта практической реализации «Пояса и пути» и отнес к ним соответствие тенденциям времени, взаимная дополнение как средство совместного продвижения вперед, превращение успешных отношений в своеобразный «брэнд», поиск любых способов и вариантов инновационного развития.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и ЕС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить