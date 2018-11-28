Продолжается визит китайского лидера в Испанию

Мадрид, , 22:32 — REGNUM В рамках государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Испанию Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с испанским коллегой Жозепом Боррелем, сообщает 28 ноября Синьхуа.

Выразив надежду на новый импульс развитию китайско-испанских отношений, который будет придан нынешней встречей на высшем уровне, глава китайской дипломатии высказался за углубление двустороннего сотрудничества в рамках «Пояса и пути», расширение гуманитарных обменов, совместное отстаивание многосторонних подходов и свободы торговли.

Жозеп Борель в свою очередь, назвав Китай главным партнером Испании в Азии, высказался за строительство «сильных» политических, экономических и культурных связей. Мадрид собирается активно влиять в Европейском союзе на политику на китайском направлении и развитие многосторонних китайско-европейских связей.