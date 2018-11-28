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ЦК КПК совершенствует систему работы с партийными кадрами

Политика

Новые правила вступили в силу в ноябре

Пекин, 28 ноября 2018, 22:28 — REGNUM  Канцелярией ЦК КПК распространен документ, регламентирующий работу с личными делами партийных кадров, сообщает 28 ноября Синьхуа.

ЦК КПК установила правила для структур партийного учета, касающиеся работы с личными делами работников партийного аппарата. Из указаний ЦК следует, что кадровая политика должна рассматриваться важным ресурсом партийного управления в новую эпоху.

Название нового документа, вступившего в силу 20 ноября 2018 года, — «Правила работы с личными делами кадров».

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Политика Китая
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