ЦК КПК совершенствует систему работы с партийными кадрами

Пекин, , 22:28 — REGNUM Канцелярией ЦК КПК распространен документ, регламентирующий работу с личными делами партийных кадров, сообщает 28 ноября Синьхуа.

ЦК КПК установила правила для структур партийного учета, касающиеся работы с личными делами работников партийного аппарата. Из указаний ЦК следует, что кадровая политика должна рассматриваться важным ресурсом партийного управления в новую эпоху.

Название нового документа, вступившего в силу 20 ноября 2018 года, — «Правила работы с личными делами кадров».