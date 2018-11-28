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МИД Украины: задержанные военнослужащие ВСУ в Крыму – «военнопленные»

Политика

На самом деле эти военнослужащие — нарушители государственной границы России

Киев, 28 ноября 2018, 22:49 — REGNUM  Украинские военные, которые были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы России, являются «военнопленными», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 28 ноября УНИАН.

По его словам, Киев уже заявил своим международным «партнерам», что задержанные украинские военнослужащие являются «военнопленными» и якобы подпадают под Женевскую конвенцию 1949 года.

Напомним, украинские ВМС совершили провокацию 25 ноября в Азовском море, нарушив границу России. Российские пограничники были вынуждены открыть огонь по украинским суднам и отбуксировать их, также 24 военнослужащих были задержаны.

В ответ Украина ввела военное положение в 10 областях.

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